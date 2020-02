Montréal en lumière/Facebook

Une fois débarrassée de ses imposants bancs de neige, la métropole fera place au festival hivernal le plus festif et gourmand, Montréal en Lumière, du 20 février au 1er mars. Voici les rendez-vous les plus excitants de cette 21e édition.

Certaines régions d’Asie n’étant pas trop fréquentables en ce moment, vaut mieux déguster les saveurs nippones dans la métropole. Les 21 et 22 février, à l’Astral, certains des meilleurs restaurants japonais de Montréal (Hanzo, Misoya Ôkini - l’épicerie fine du resto Jun I) vous feront voyager de l’autre côté du Pacifique à travers des ateliers de dégustation de spécialités et spiritueux locaux.

Les femmes brillent plus que jamais dans les plus grandes cuisines et elles seront aux commandes d’un brunch gastronomique à L’Astral, le 23 février de 11h à 15h. Au programme : la projection du documentaire À la recherche des femmes chefs, une table ronde et quelques mimosas. Seront sur place Geneviève Vézina-Montplaisir (du Caribou Magazine), Estérelle Payany et Vérane Frédiani, autrices du guide Cheffes – Les 500 femmes qui font la différence dans les cuisines de France, ainsi que Colombe St-Pierre, Maurin Arellano, Nicole Anne Gagnon et Marion Rousseau.

L’ex-sous-chef du très réputé restaurant Noma à Copenhague, Daniel Burns, aussi ex-propriétaire de deux établissements de New York, le Luksus et le Tørst (seul resto étoilé Michelin proposant uniquement des bières), sera de passage dans l’une des meilleures cuisines de la métropole, le Mousso. Voilà qui promet d’épater la galerie (et surtout le palais).

Si certains se sont arrêtés aux pastilles de goût de la SAQ pour définir leurs vins de prédilection, la sommelière Michelle Bouffard sait, elle, les accorder avec la personnalité de chacun. Un peu comme elle l’a fait dans son ouvrage publié en 2017 Dis-moi qui tu es, je te dirai quoi boire, elle choisira devant public un vin qui s’accorde à chacun de ses invités de marque - Christian Bégin (20 février), Kim Thúy (21), sœur Angèle (22) et Colombe St-Pierre (23). En plus d’en apprendre davantage sur la sélection personnalisée de vin, le public pourra aussi partager un verre de la bouteille choisie pour l’invité.

Vous n’arrivez jamais à arrêter votre choix parmi les cocktails à la carte? Eh bien, pendant l’événement Mariage Cocktail le 28 février, à L’Astral, vous pourrez tous les goûter comme ils sont à volonté. A3 Québec et Alambika s’unissent pour vous servir des créations alliant bulles et spiritueux, ainsi que des grignotines sur fond de musique animée par un DJ invité.

Les cuisines du Renoir à l’hôtel Sofitel du Carré Doré accueillent le chef étoilé Michelin Lionel Rodriguez, de l’hôtel des Trois Couronnes en Suisse et ce pendant deux soirs, les 26 et 27 février, pour faire vivre une expérience gastronomique hors du commun aux Montréalais. Réservations nécessaires. Ça promet!

Direction le Time Out Market le 22 février en soirée pour apprendre à faire du Kim Chi végane avec le chef du Foodchain, spécialisé dans les salades minutes. Les convives cuisineront, dégusteront un menu exclusif végane avec un verre de vin et repartiront avec leur portion de Kim chi.

Ne craignez pas les fermetures hâtives le samedi 22 février. Une centaine d’adresses gourmandes de Montréal, des épiceries fines, boulangeries, pâtisseries et bars, entre autres, resteront ouvertes plus tard pour faire découvrir la richesse de leurs produits.

Voyez les commerces participants et leurs heures de fermeture respectives ici.

D’autres invités de renoms sont attendus, dont Cortney Burns aussi appelée la «godmother of fermentation» au Hélicoptère, Phillip Foss du restaurant EL Ideas à Chicago au H4C, deux fois étoilé Michelin. Le Monarque recevra sinon le chef acclamé de la Gramercy Tavern, Michael Anthony.

