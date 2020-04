Montréal lance une application pour avoir une meilleure idée des cas de COVID-19

Flatten.ca Environ 300 000 personnes ont participé ailleurs au pays, et 6000 Montréalais ont déjà rempli le questionnaire.

À ses côtés, François Croteau, membre du comité exécutif et responsable de la Ville intelligente, a salué le travail extraordinaire des employés des technologies de la Ville.

Environ 300 000 personnes ont participé ailleurs au pays, et 6000 Montréalais ont déjà rempli le questionnaire, a précisé Mme Drouin, vendredi après-midi, en point de presse.

Il s’agit d’établir des données générales pertinentes, et aucunement de recueillir des renseignements personnels.

En fait, il s’agit d’une application conçue à Toronto et qui a été traduite en français pour le Québec; elle porte le nom de « aplatir.ca » ou « flatten.ca » en anglais.

Une nouvelle application doit permettre aux autorités montréalaises d’avoir une «cartographie» plus précise des cas de la COVID-19 et des secteurs où les gens présentent des symptômes.

En vue de la fin de semaine, Mme Drouin en a profité pour rappeler la directive de se «limiter aux sorties essentielles» et de pratiquer la distanciation sociale.

Elle a tenu à souligner qu’il ne s’agissait pas d’instaurer un «climat de dénonciation», et «certainement pas pour les plus vulnérables et marginalisés».

«Il faut être solidaire à travers tout ça», a-t-elle fait valoir.

2837 cas

La progression du nombre de cas recensés sur l’île a été beaucoup moins importante que la veille, avec un peu moins de 200 cas de plus en environ 24 heures.

La Direction de la santé publique a fait état de 2837 cas, incluant 169 hospitalisations. Vingt-neuf personnes sont décédées sur l’île depuis le début de l’éclosion.

Le nombre de personnes travaillant dans le milieu de la santé ayant contracté le virus s’élève à 175.