Ce montage épique résume la pandémie avec des extraits de films de science-fiction et d'horreur

Les événements de l’année 2020 semblent assez surréalistes; à tel point que la pandémie de coronavirus peut être racontée en utilisant les films de science-fiction et d’horreur qui l’ont précédée.

Le cinéaste Michael Dougherty, qui a écrit et réalisé Trick ’r Treat et Godzilla: King of the Monsters, et l’éditeur Evan Gorski ont mis leur connaissance des films de genre au service de cette tâche. Il en résulte un montage épique intitulé «Everything I Need to Know to Survive COVID-19 I Learned By Watching Sci-fi & Horror Movies» («Tout ce que je dois savoir pour survivre à la COVID-19, je l’ai appris en regardant des films de science-fiction et d’horreur».

À l’aide de clips de films comme The Shining, Jaws, I Am Legend, Terminator, Alien, Shaun of the Dead et World War Z, la vidéo de 3,5 minutes rassemble des moments issus de classiques et présente un guide de survie original pour la vie quotidienne pendant la crise.

Regardez «Everything I Need to Know to Survive COVID-19 I Learned By Watching Sci-fi & Horror Movies» ci-dessus.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l’anglais.