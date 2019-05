Monsanto pourrait faire face à une action collective au Québec

Au Canada, les géants de l’agrochimie auraient mené «une longue campagne de désinformation et de fraude scientifique» afin de convaincre les autorités fédérales de la sûreté de leur produit et de son ingrédient actif, le glyphosate.

Le document, soumis en anglais, allègue entre autres que Monsanto — qui distribue le Roundup depuis les années 1970 et qui a été racheté par Bayer en 2018 pour 63 milliards $ US — a discrètement rémunéré des experts soi-disant indépendants pour conduire des études lui étant favorables.

Bien que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), une composante de l’Organisation mondiale de la santé, considère l’herbicide comme «probablement cancérogène», Santé Canada maintient à ce jour qu’il est peu probable que le glyphosate présente un risque de cancer pour les humains.

La demande d’action collective accuse le fabricant controversé de pesticides et de semences OGM d’avoir falsifié des données, attaqué des études légitimes révélant les dangers du glyphosate et influencé indûment les preuves sur lesquelles s’appuyait l’agence fédérale pour autoriser le Roundup.

Le document soutient que l’entreprise a aussi fait reculer l’Agence américaine de protection de l’environnement, qui avait initialement classé le glyphosate comme «possiblement cancérogène pour les humains» en 1985.

Le recours entrepris par la firme Dussault Lemay Beauchesne, de Québec, demande 10 millions $ en dommages-intérêts punitifs, en plus d’une indemnisation pour les dommages pécuniaires et la perte de jouissance de la vie des demandeurs, dont l’ampleur serait déterminée lors du procès.

En réponse à une demande d’entrevue de La Presse canadienne, Ginger Rozmus de Bayer Canada a déclaré que «le glyphosate a beaucoup été étudié par des scientifiques et autorités réglementaires du monde entier, et les résultats des recherches confirment qu’il n’est pas carcinogène».

«Nous compatissons beaucoup avec le plaignant (sic), mais les herbicides à base de glyphosate ne sont pas la cause de sa maladie, et nous entendons défendre rigoureusement nos produits», a-t-on ajouté, en précisant que ceux-ci sont utilisés «en toute innocuité depuis plus de 40 ans» et demeurent autorisés «dans plus de 160 pays».

L’Associated Press rapporte que Monsanto est présentement la cible d’un déferlement de poursuites, avec 13 000 personnes intentant des recours à son endroit aux États-Unis seulement. Pas plus tard que la semaine dernière, un jury américain a condamné l’entreprise à verser 2 milliards $ US à un couple souffrant de cancers attribuables au Roundup.