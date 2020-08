Monia Chokri amorce le tournage de son deuxième film, «Babysitter»

Samir Hussein via Getty Images

Samir Hussein via Getty Images

La réalisatrice québécoise Monia Chokri, qui a remporté le prix Coup de cœur du jury du volet Un certain regard au dernier Festival de Cannes pour La femme de mon frère, entreprend cette semaine à Montréal le tournage de son nouveau film intitulé Babysitter qui devrait se dérouler jusqu’au 10 octobre.

La réalisatrice originaire de Québec adaptera pour le cinéma la pièce de théâtre Babysitter, une comédie de Catherine Léger qui traite de la question du féminisme.

Voici un résumé de l’intrigue : «Cédric perd son emploi chez Ingénierie Québec après avoir fait une blague sexiste qui devient virale. Encouragé par son frère, un intello bien-pensant, Cédric entame une thérapie et écrit Sexist Story, un livre qui se veut révolutionnaire et s’attaque à la misogynie. Nadine, exaspérée par l’introspection de son chum, elle-même en manque de rêve et d’adrénaline, se laisse alors tenter par les jeux étonnants initiés par la mystérieuse baby-sitter.»

Monia Chokri coiffera dans son film à la fois le chapeau d’actrice et celui de réalisatrice. Elle sera entourée de Patrick Hivon, Steve Laplante, Hubert Proulx et de la jeune Française Nadia Tereszkiewicz dans le rôle-titre.

Babysitter, une co-production Québec-France signée Amérique Film et Phase 4 Productions, devrait sortir en salles en juin prochain.