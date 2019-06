Monia Chokri: «Avec Xavier Dolan, on partage la même idée du cinéma»

Certains n’ont pas manqué aussi de faire le parallèle avec Xavier Dolan, qui a dirigé Monia Chokri dans Les amours imaginaires, présenté à Cannes en 2010 à la Quinzaine des réalisateurs. «La comparaison est facile, réagit-elle. Il y a tellement d’influences dans mon cinéma que les gens ne relèvent pas et qui sont pourtant évidentes. Mais c’est vrai qu’il y a des parentés entre Xavier et moi. On partage la même idée du cinéma. Je pense que ça nous nourrit l’un l’autre.»

La puissance comique de la mélancolie

«J’ai connu cette relation de fusion avec mon frère, commente Monia Chokri. On était très, très proches et on l’est toujours. Mais ce film n’est pas notre histoire. Je pars toujours de sentiments que je connais pour écrire, ensuite je décolle dans la fiction. Dans le cas de Karim et Sofia, j’ai essayé de prendre beaucoup de mon frère et moi, de mettre tous les défauts qu’on a chez Sofia et de mettre toutes nos qualités chez Karim, dans une sorte de savant mélange.»

Si Sofia renferme une part de Monia (les deux partagent notamment une fascination assez étrange pour une certaine Kim Kardashian), la réalisatrice n’a pas souhaité se glisser elle-même dans la peau de son personnage. «Je joue beaucoup comme actrice, donc je n’ai pas de frustration par rapport à ça, explique-t-elle. Et puis, j’avais vraiment envie d’apprendre mon métier de réalisatrice. Ça demande déjà tellement de temps et de précision de ne réfléchir qu’à la mise en scène.»

Pour Monia Chokri, le choix d’Anne-Élisabeth Bossé s’est imposé assez naturellement et rapidement pour le personnage éternellement insatisfait de Sophia. «C’est une actrice que j’admire énormément. Et ç’a été un choix évident pour moi. D’abord parce qu’elle a une sympathie naturelle, donc je pouvais pousser vraiment loin le personnage dans son ironie. Puis aussi parce qu’elle a une grande force de comédie et une grande mélancolie. Je trouvais ça très beau de voir se côtoyer les deux.»