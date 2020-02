Mondial des cidres : à la redécouverte des subtilités de la pomme

• Espace SAQ Origine Québec (Nouveauté): Les amateurs et les passionnés de découvertes peuvent se rendre dès maintenant à l’Espace SAQ Origine Québec sur la Place des Festivals pour un avant-goût de l’événement.

• Soirée Chic, le cidre: Le vendredi 28 février, de 18 h à 21 h, les invités pourront déguster cidres mousseux et bouchées gastronomiques avec comme trame de fond la voix chaude et fougueuse de la talentueuse chanteuse Sarah Dagenais-Hakim.

• La Nuit blanche: Le samedi 29 février, de 21 h à minuit, la traditionnelle Nuit blanche invitera les visiteurs à s’amuser dans une ambiance des plus festives signée DJ Abeille. L’entrée sera à prix réduit à partir de 21 h.

Un laissez-passer d’une journée coûte 22$ et donne accès à un verre personnalisé et 10 coupons de dégustation. Des forfaits sont aussi disponibles pour le brunch et la Soirée Chic. Tous les détails ici.