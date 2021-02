Accords mets et cidres pour emporter

À défaut de pouvoir se rassembler pour trinquer à la pomme du Québec, les cidriculteurs de chez nous proposent pendant tout le mois de février, à l’occasion du Mondial des cidres , de (re)découvrir leurs produits grâce à une formule repas et accord à savourer dans le confort de sa maison.

Au menu: quelque 25 expériences gastronomiques, découlant d’associations entre cidreries et restaurateurs de partout au Québec.

Les gourmands n’ont qu’à se rendre sur le site du Mondial pour découvrir les établissements participants les plus près et identifier les mariages de saveurs qui les font le plus saliver.