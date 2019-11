Mon troisième mari a 25 ans de plus que moi. Voici comment je perçois notre mariage.

Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point c’est accessible d’avoir trois mariages. Nous avions tous les deux choisis nos partenaires sans jugement lorsque nous avions 20 ans, à New York, et nos mariages respectifs se sont terminés par un divorce après six ou sept ans.

Je ne pouvais pas me rendre chez le médecin, alors il m’a emmenée. Ma maison avait des escaliers et pas la sienne, alors il m’a convaincue de rester chez lui sans aucune condition, avec ma propre chambre et ma propre salle de bain, jusqu’à ce que je me rétablisse. J’ai accepté. Honnêtement, ça semblait raisonnable et ça impliquait moins de solitude.

Ça a commencé naïvement comme deux amis qui passent du temps ensemble. Il aimait m’emmener dans les chics restaurants de Los Angeles. Il avait son homme à tout faire qui réglait tous mes pépins, et il a fait venir son jardinier dans ma cour arrière. Un jour, lors d’une promenade matinale avec ma voisine, j’ai glissé et je me suis cassé le poignet.

Pour lui rendre service, j’ai supervisé la rénovation de la cuisine, l’installation de nouveaux appareils, la peinture blanche sur ces armoires affreuses et les nouveaux comptoirs chics. J’ai fait peindre les murs en vert pomme, et même si je ne pensais pas vivre là-bas en permanence, la couleur fraîche et vive me rendait heureuse.

Je me disais que je pouvais faire mieux et j’étais mal à l’aise de ce que pourraient penser mes amis. Au début, il n’avait suscité en moi aucune émotion romantique, encore moins une envie de mariage. Mais il était toujours vêtu de la tête aux pieds de Brooks Brothers et d’élégants blousons en cuir ou en daim, ce qui lui donnait un air plus jeune.

Petit à petit, il s’investissait en moi et me faisait une place dans sa maison et dans sa vie. Je savais qu’il voulait que je gère sa vie pour qu’il ne soit pas obligé de le faire. Je possédais toujours ma petite maison et je pouvais y retourner quand je le voulais, mais chez lui, il y avait une nouvelle cuisine et une femme de ménage deux fois par semaine. Elle changeait les draps et faisait la lessive sans que personne ne lui demande.

Et quand mon poignet a guéri, en moins de six semaines, j’ai décidé de rester. J’étais à l’aise de passer mes journées avec lui et, sans que je m’en rende compte, les semaines se sont transformées en mois. Je n’avais ni frère ni sœur, ni enfants et au cours des 18 derniers mois, j’avais perdu mes quatre derniers oncles et tantes qui m’étaient chers et qui m’adoraient tous. Il avait leur âge et être avec lui me donnait l’impression que j’avais toujours une famille. Qui était encore là pour m’aimer, sinon?

Il était devenu ma famille. Il a d’abord été l’ami d’un ami, est devenu mon ami, puis finalement une personne importante dans ma vie. J’ai emménagé chez lui pour plus de commodité, mais sa générosité m’a vraiment fait sentir chez moi. Indépendamment des autres, qui se sont concentrés sur nos différences, j’en suis vraiment venue à aimer cet homme.