Mon fils est autiste et je ne suis pas une mère courage

Image taken by Mayte Torres via Getty Images

J’ai longtemps hésité à parler du récent diagnostic de mon fils aîné Tom. Oui, il est autiste. Non, cela ne se voit pas. Pas tant que ça. Quand on ne le connaît pas, en tout cas.

Il parle, il est même très sociable. Il ne se balance pas, n’a pas de maniérisme, n’a pas un langage trop stéréotypé, il est très extraverti… et il est même capable de regarder dans les yeux.

Pourtant, oui, il est autiste, et pas «léger». Chez lui, c’est simplement invisible aux yeux de la majorité des gens.

Et moi? Je ne suis pas une mère courage. Je refuse qu’on me colle cette étiquette. Je n’ai pas plus de mérite qu’une autre mère… Je n’ai pas le choix, en vérité. Je suis obligée de faire avec, et avec les contraintes que cela implique. Cependant, en soi, cela ne change pas la face du monde. Mon fils reste qui il est et je suis, et serai toujours son imparfaite maman.

Alors, oui, on va certainement encore se perdre dans les méandres administratifs des dossiers compliqués. On va en voir défiler des bureaux et des salles d’attente. On devra peut-être se battre davantage pour certaines choses. Lui, devra peut-être donner le double pour avoir les mêmes droits que les autres. J’en suis consciente.