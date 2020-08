Mon fils devra subir une greffe cardiaque. Il a neuf ans.

Raphaël, c’est mon plus jeune, c’est mon bébé. À l’âge de sept mois et demi, il a eu un diagnostic de leucémie.

Un enfant qui a besoin d’une greffe de coeur, c’est très rare. C’est la chimiothérapie lors de sa leucémie qui aurait abîmé son coeur. À l’époque, ce traitement-là, c’était pour le sauver, on ne pouvait pas savoir ce qui arriverait à plus long terme. On va retourner dans l’inconnu. On sait qu’on devra retourner à l’hôpital, mais on ne sait pas pour combien de temps.

D’autres tests viennent d’être effectués, et c’est confirmé. Il n’y a pas d’autres options, mon fils de neuf ans a besoin d’un nouveau coeur. Il a dû passer d’autres examens pour savoir si une greffe est bel et bien possible pour lui, mais ça s’annonce pour que ce soit le cas. Mais on ne sait pas il en aura pour combien de temps sur la liste d’attente. Si la pression sur ses poumons monte trop, la greffe devient impossible. Il faut donc qu’on puisse lui trouver un coeur compatible rapidement.

En mars 2019, lors d’un suivi annuel, les médecins ont détecté qu’il y avait quelque chose à son coeur qui n’allait pas. Un an plus tard, en mars dernier, on a appris que Raphaël aurait probablement besoin d’une greffe de coeur. Diagnostic: une cardiomyopathie. Son coeur devient rigide et fait de la pression sur ses poumons.

On avait récemment un rendez-vous avec un médecin pour avoir plus de détails au sujet de la greffe. On nous a dit que généralement, il y a une travailleuse sociale lors de cette rencontre-là. Par contre, cette semaine-là, elle tombait en vacances… Finalement, on était dans le bureau avec deux médecins et l’infirmière-pivot. C’était beaucoup d’informations et on repartait chez nous avec tout ça, sans avoir de soutien.

C’est comme si on nous avait allumé plein de feux, mais on n’a pas de pompiers pour les éteindre. Je ne peux pas éteindre le feu de mon mari, il ne peut pas éteindre le mien. On a autant de peine l’un que l’autre. Ils nous ont renvoyé chez nous avec ce gros feu qui brûle… C’est beaucoup de choses à encaisser en même temps.

Quand Raphaël a eu son diagnostic de leucémie lorsqu’il était bébé, on était naïfs et on faisait confiance aux traitements. Lors de sa rechute, c’était pire que l’annonce initiale, parce qu’on savait ce qui nous attendait. Sa plus longue hospitalisation a duré neuf mois. On vivait à l’hôpital. C’était notre quotidien d’être entouré d’enfants qui ont le cancer... Alors disons qu’à partir du moment où on est retourné chez nous après ça, on a profité de la vie à 100%. Ça allait bien, on était bien. Je ne sais pas pourquoi ça nous tombe encore dessus.