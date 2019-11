«Mon coton ouaté mon choix» invite les femmes à porter un coton ouaté ce mardi

AlexandrBognat via Getty Images

AlexandrBognat via Getty Images

«Le corps des femmes ne vous appartient pas. Le choix vestimentaire des femmes ne vous appartient pas.

Coton ouaté, brassière, mini-jupe, voile, salopette. Ce n’est pas de vos affaires. On fait bien notre travail et on portera ce qu’on voudra.»

Voici la prémice d’un nouvel événement Facebook qui invite qui le voudra bien à porter un coton ouaté sur son lieu de travail mardi prochain.

Intitulée «Mon coton ouaté mon choix», l’initiative s’inscrit en réaction à la controverse entourant la députée Catherine Dorion, après qu’elle s’est présentée au Salon bleu de l’Assemblée nationale vêtue d’un chandail en coton ouaté jeudi.