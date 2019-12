Mon anxiété m'empêche de profiter de ma grossesse

d3sign via Getty Images Close up of an expecting pregnant woman wearing a pink dress and holding her belly and relaxing outdoor

Au cours des deux dernières années, j’ai paniqué en ayant peur d’avoir un cancer de la bouche, une tumeur au cerveau, un cancer de la gorge, une méningite et un sepsis. Chaque fois que je me mets dans un état de panique et que mes petits symptômes inoffensifs commencent à prendre toute la place, je me convaincs que quelque chose ne va pas.

Depuis cet événement-là, je suis paranoïaque au sujet de ma santé et de la peur d’être mal diagnostiquée. Je vais chez le médecin plus souvent que je ne le devrais et je ne suis jamais satisfaite de leurs réponses. Je suis toujours convaincue qu’il ya un problème sous-jacent et j’ai peur de retomber gravement malade parce que quelque chose a été oublié.

Avec l’intestin perforé, il ne me restait que vingt minutes à vivre sans intervention chirurgicale d’urgence pour retirer entièrement le gros intestin. On m’a donné un sac de stomie pendant 10 mois avant qu’on le retire pour me permettre d’aller aux toilettes «normalement» - mais toute cette épreuve m’a marquée à jamais et m’a affectée mentalement.

Ma perte de poids sévère, c’était un trouble de l’alimentation. Mes saignements rectaux, c’était mes règles. Mes horribles crampes d’estomac, c’était mes ovaires. Mes diarrhées, c’était une gastro-entérite. Peu importait le nombre de fois où je les ai suppliés de m’écouter et de me prendre au sérieux. Pour eux, je n’étais qu’une adolescente qui dramatisait. Jusqu’à ce que je passe proche de mourir.

En janvier 2015, j’ai subi une intervention chirurgicale d’urgence pour retirer mon gros intestin, après qu’il se soit perforé en raison d’une colite ulcéreuse. Ça n’avait pas été diagnostiqué, et j’ai ensuite vécu avec un mauvais diagnostic pendant plus d’un an, les médecins me renvoyant chez moi à chaque rendez-vous.

Je suis enceinte de 20 semaines et je souffre d’anxiété . Ça fait longtemps que je suis anxieuse, ce n’est pas une nouveauté, mais je ne peux pas m’empêcher de me convaincre que quelque chose va mal se passer. En fait, je n’en peux plus d’attendre que les neuf mois soient écoulés pour pouvoir arrêter de paniquer et enfin me réjouir d’être maman. Ça provient d’un traumatisme passé, qui m’a laissée avec une anxiété de santé.

J’ai fait une thérapie et j’ai développé des mécanismes d’adaptation pour m’aider à me détendre et à faire davantage confiance aux professionnels de la santé, mais depuis le début de ma grossesse, l’anxiété est de retour et se venge. En 20 semaines, j’ai eu six écographies, alors que la plupart des femmes n’en ont qu’une. Dès que je panique sur quelque chose, je vais en passer une au privé (et c’est coûteux) où je peux voir mon bébé heureux et en bonne santé, et je me sens mieux, mais le soulagement ne dure pas longtemps. Quelques jours plus tard, je panique encore, prise dans un cycle sans fin d’anxiété et de recherche de réconfort.

Je m’inquiète pour chaque petit symptôme, chaque crampe d’estomac. Si mes nausées matinales diminuent. Si j’ai mal à la tête. Si je ne dors pas correctement. Je me punis pour de petites erreurs inoffensives parce que j’ai tellement peur d’affecter mon futur enfant. C’est un sentiment de culpabilité constant et fatigant - comme si je ne me sentais pas assez bien pour mon propre enfant, que je le laissais tomber, même s’ils n’est pas encore là.

J’ai passé beaucoup de temps sur Google à lire sur les symptômes et sur un blogue pour maman pour demander conseil et connaître les expériences d’autres personnes. J’ai même rejoint des groupes de grossesse sur Facebook simplement pour pouvoir poser des questions. Je serai maman pour la première fois et j’ai tellement peur de tout gâcher. J’ai tellement peur que les médecins fassent des erreurs. Je suis terrifiée à l’idée que quelque chose arrive à mon bébé, que ce ne soit pas découvert mais qu’on aurait pu l’aider si on l’avait trouvé à temps.