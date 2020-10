C’était il y a plus de 500 ans. Des lamas aux jambes attachées ont été ornés de bijoux et de cordes colorées… pour asseoir la domination des Incas sur des peuples nouvellement conquis. Des chercheurs péruviens et canadiens viennent de découvrir cinq momies datant d’il y a environ 600 ans, et parfaitement conservées, sur le site archéologique de Tambo Viejo, au Pérou. Leurs travaux ont été publiés ce jeudi 22 octobre dans la revue scientifique Antiquity.

Si les offrandes aux Dieux étaient courantes chez les Incas, les dons aux peuples vaincus étaient, en revanche, plus rares. D’après Lidio Valdez, de l’Université de Calgary, au Canada, qui a participé à l’étude, c’est la première fois que l’on découvre une preuve concrète de cette pratique, puisque jusqu’ici, seules des momies humaines avaient été retrouvées.

D’après les archéologues, les lamas retrouvés auraient été enterrés entre 1432 et 1450, dans le cadre de cérémonies rituelles. «Les lamas se placent en seconde position après les humains», a rappelé au journal britannique The Guardian, Lidio Valdez. Et s’ils n’en ont retrouvé que cinq, les scientifiques sont persuadés que d’autres momies également décorées de bijoux seront découvertes dans les jours à venir.

Former des alliances

«Ces dons ont vraisemblablement été organisés dans le cadre de très grandes festivités, financées par l’Empire inca, reprend Lidio Valdez. L’empire tentait de créer des liens avec les populations locales, de former des alliances avec elles en leur offrant nourriture, boissons, et lamas inhumés et vivants. Or, dans la civilisation inca, rien n’était donné gratuitement. Il est donc probable que ces lamas aient été échangés contre des territoires ou contre des marques de respect, de la part des populations locales.»