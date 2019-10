Molson Coors: des coupures, un nouveau nom et de nouvelles boissons

En réduisant son effectif, qui était de plus de 17 500 employés à la fin de 2018, et grâce à ses autres mesures de réduction des coûts, le brasseur prévoit réduire ses dépenses de l’ordre de 150 millions $ US.

Ses quatre unités d’affaires — MillerCoors, Molson Coors Canada, Molson Coors Europe et Molson Coors International — seront regroupées en deux divisions, soit celles de l’Amérique du Nord et de l’Europe.

En dévoilant ses résultats du troisième trimestre, mercredi, le brasseur établi à Montréal et Denver a également signalé son intention d’étendre son portefeuille de produits dans le but d’aller au-delà des bières .

Molson Coors éliminera entre 400 et 500 emplois dans le cadre d’une importante restructuration qui se traduira par la fermeture de son bureau de Denver et l’établissement de son siège social nord-américain à Chicago.

Au troisième trimestre terminé le 30 septembre, Molson Coors affiché une perte nette de 402,8 millions $ US, ou 1,86 $ US par action, comparativement à un profit net de 338,3 millions $ US, ou 1,56 $ US par action, à la même période il y a un an.

Ce résultat est essentiellement attribuable à une charge de dépréciation de 692 millions $ US comptabilisée par le brasseur à l’égard de ses activités canadiennes.

De leur côté, les ventes nettes ont décliné de 3,2 pour cent, à 2,84 milliards $ US.

