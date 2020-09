Peter Dazeley via Getty Images

C’est le problème de santé chronique numéro un au Canada et c’est ultra douloureux, pourtant on continue de ne pas la prendre au sérieux. L’arthrite mérite notre attention et c’est pourquoi le mois de septembre y est consacré.

Six millions de Canadiens souffrent actuellement d’arthrite, soit un citoyen sur cinq, alors que plus de 79% de la population a déclaré ne pas prendre le problème au sérieux dans un récent sondage de la Société de l’arthrite.

« L’arthrite est une maladie grave, affirme Trish Barbato, présidente et chef de la direction de la Société de l’arthrite. […] Il a un effet dévastateur sur les gens, leur causant de la douleur, limitant leur mobilité et minant leur qualité de vie. Et malheureusement, l’arthrite ne se guérit pas.»

«Le défi est réel et il est temps de passer à l’action. Si nous n’accordons pas plus d’importance à ce problème, le nombre de Canadiens atteints d’arthrite pourrait atteindre neuf millions d’ici 2040 », avertit-elle.

À l’occasion du Mois de l’arthrite, la Société de l’arthrite a lancé une campagne pour récolter un million de dollars en dons, via le site Web de l’organisme ou des activités de levée de fond. L’objectif est aussi de mobiliser un million de personnes avec diverses activités. On encourage par exemple les alliés de la cause à écrire à leurs élus pour les sensibiliser à la maladie et à participer à des webinaires, COVID-19 oblige. Les dons recueillis iront à la recherche.

Faits sur l’arthrite