shutter_m via Getty Images

À ce stade-ci, les données tirées de ces études demeurent fragmentaires pour établir avec certitude les causes à l’origine de ce phénomène inusité. En fait, même avant la COVID-19, les effets de l’environnement social sur la grossesse étaient plutôt méconnus. Il vaut mieux se garder de tirer des conclusions hâtives. Néanmoins, l’enjeu du travail dans le cadre de la grossesse a particulièrement retenu notre attention, avec tous les chamboulements que le travail rémunéré a connu dans les derniers mois.

En Irlande, au Danemark, aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas et en Australie, de nombreux médecins et scientifiques constatent une réduction drastique des taux de prématurité à la suite des directives de santé publique modifiant l’ensemble de nos activités et habitudes de vie. Plusieurs hypothèses sont avancées: davantage de repos pour les femmes enceintes, moins d’exposition à d’autres types d’infection, diminution des déplacements, baisse de la pollution environnementale ou de l’exposition à celle-ci, moindre stress lié au travail, etc.

La pandémie amène de nombreuses réflexions sur le travail des femmes et les conséquences de celui-ci sur leur santé. C’est dans ce contexte que plusieurs articles et reportages font dernièrement état d’une baisse importante des naissances prématurées coïncidant avec les mesures de confinement.

Certains employeurs et experts diront que la baisse des complications lors de la grossesse dû au confinement est le signe d’une incompatibilité entre certaines exigences (effort physique soutenu, exposition à des bruits ou des produits chimiques, etc.) et une saine grossesse.

En ce qui nous concerne, à titre de chercheures en santé et sécurité au travail, nous jugeons que la problématique porte davantage sur les lacunes en prévention des risques liés au travail que sur la nécessité de retirer les femmes enceintes de leur emploi. Des études scientifiques ont ainsi démontré que le maintien en activité pendant la grossesse est bénéfique et que le travail n’est pas un danger en soi. Le problème est plutôt situé dans le manque d’adaptations. D’ailleurs, d’autres recherches rapportent qu’une mobilité réduite et un isolement sont associés à des risques de complications.

Depuis 1981, le Québec dispose d’un recours novateur dans sa Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) qui prévoit que les travailleuses enceintes ont droit à des aménagements au travail respectant leur état, si leur emploi comporte des risques pour elles-mêmes ou l’enfant porté.