«Moi j'ai un ami blanc!»: une websérie satirique qui vient à point

Pastiche d’une campagne de sensibilisation contre le racisme, le projet rassemble cinq «pubs TV pour démystifier la réalité des Blancs». Dans chacune d’entre elles, une personne racisée ou autochtone nous présente son «ami blanc» et nous parle de ce que cette amitié lui a appris sur sa «culture étrange et exotique», dans laquelle c’est normal de payer «3000$ pour une retraite de yoga».

Moi j’ai un ami blanc! , c’est une collaboration entre le cinéaste engagé Julien Boisvert et sept artistes québécois issus de cultures diverses: atikamekw, anishnabe, haïtienne, congolaise, camerounaise et tunisienne.

Une nouvelle série de capsules humoristiques financées par le Conseil des arts de Montréal invite les Québécois «de souche» à passer quelques minutes dans la peau de personnes racisées ou autochtones de divers horizons pour mieux saisir les préjugés et microagressions auxquelles elles font face au quotidien.

En marge de la création des capsules, l’équipe de Moi j’ai un ami blanc! a d’ailleurs organisé des jumelages entre des élèves d’une école multiculturelle de Montréal et d’une école en milieu rural, pour les inviter à «réfléchir aux stéréotypes présents dans la société et aux façons de les défaire».

«Pour comprendre la personne en face de nous, il faut pouvoir se mettre à sa place. Présentement, c’est ça le problème dans notre discussion collective sur le racisme: les gens s’écoutent plus, ne se mettent pas à la place de l’autre», croit-il.

Julien Boisvert, idéateur et réalisateur de la websérie, espère que le projet alimentera les discussions pour réduire le fossé entre les Blancs et non-Blancs.

«On l’a fait de façon très ludique et caricaturale, mais pour les personnes qui vivent ça au quotidien, c’est pas de la fiction», rappelle-t-elle.

«C’est vraiment pour renverser les stéréotypes, pour faire aux Blancs exactement ce qu’on fait avec les personnes racisées», explique Emna Achour, scénariste et interprète de la capsule «Mon amie Marie-Philippe».

«Mais c’est pas non plus pour vous traîner dans la boue!» assure Emna Achour. «C’est l’exercice de montrer un miroir à la personne qui d’habitude “opprime” — je mets les guillemets — pour montrer ce qu’on vit au quotidien.»

«Il y a des gens qui ne saisissent aucun deuxième degré en général dans la vie. C’est sûr que ces gens-là on va les échapper», prédit-il. «Mais le projet est assez caricatural pour que la majorité des gens voient que c’est une satire.»

Julien Boisvert assure que le but n’est pas de «rire des Blancs», mais est conscient que la satire ne plaira peut-être pas à tout le monde.



En voyant à quel point certains Québécois devenaient sur la défensive en entendant parler de racisme, elle admet s’être demandé comment Moi j’ai un ami blanc serait reçu.

«Je me suis demandé si on allait être correct ou si les gens allaient se sentir attaqués», dit-elle. «Mais j’ai réalisé que des fois, il faut mettre les gens dans l’inconfort pour leur permettre de voir une autre perspective.»

La cinéaste anishnabe est d’avis que l’humour est le meilleur médium pour transmettre des messages un peu plus délicats. «Les Autochtones, on passe toujours par l’humour, donc c’est sûr que le projet m’a rejoint.»

Elle a saisi l’occasion de mettre les allochtones à la place des Autochtones, en réduisant leur identité à une idée folklorique. «Les gens trouvent ça cute, quand on se met des plumes dans les cheveux, quand on danse... Mais on ne parle pas des vrais enjeux», déplore celle qui est aussi ambassadrice pour Mikana, un organisme de sensibilisation aux enjeux autochtones.

«Les Autochtones, on est plus que des histoires dans des livres.»

Visitez la plateforme interactive MonAmiBlanc.org pour voir toutes les capsules.