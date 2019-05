Moby présente finalement des excuses à Natalie Portman

Moby a finalement présenté des excuses à Natalie Portman, après avoir affirmé qu’ils s’étaient fréquentés du temps que l’actrice étudiait à Harvard.

Dans son autobiographieThen It Fell Apart, l’auteur-compositeur-interprète américain prétend avoir fréquenté l’interprète de Padmé Amidala Naberrie dans la saga Star Wars alors qu’il était âgé de 33 ans et qu’elle en avait 20.

Plus tôt cette semaine, Natalie Portman a démenti cette affirmation en expliquant qu’elle avait en fait 18 ans au moment où leurs chemins se sont croisés, et que leur histoire n’était en fait que celle «d’un homme beaucoup plus vieux s’étant comporté de façon malaisante avec elle».

Moby a répliqué en partageant une vieille photo des deux principaux intéressés pour tenter de donner plus de poids à ses dires. Cliché que ce dernier a finalement supprimé quelque temps après sa publication.

Mais, ce samedi 25 mai, le musicien a présenté sur Instagram un message d’excuse à Natalie Portman - ainsi qu’aux autres individus sur lesquels il a écrit dans Then It Fell Apart sans les aviser au préalable.

«J’ai beaucoup d’admiration pour Natalie, pour son intelligence, sa créativité et son activisme en ce qui a trait aux droits des animaux, et je regrette d’avoir pu lui causer de la peine, à elle et à sa famille», a-t-il déclaré.

«Je reconnais que, compte tenu de notre différence d’âge de presque 14 ans, j’aurais dû agir de manière plus responsable et respectueuse lorsque nous nous sommes rencontrés il y a environ 20 ans», conclut-il.

Notons que malgré ces excuses, Moby n’a aucunement infirmé sa version des faits.