MONTRÉAL — L’organisme de bienfaisance Mission Old Brewery, de Montréal, confirme qu’un bénéficiaire de ses services aux itinérants a contracté le nouveau coronavirus.

Le président et directeur-général de l’institution, Matthew Pearce, explique que cette personne bénéficiait de services externes fournis par l’établissement lorsqu’elle a été informée par des policiers qu’elle était atteinte de la COVID-19. Elle a aussitôt été transportée à l’hôpital.

La Mission Old Brewery assure qu’elle tente de maintenir ses espaces aussi propres et sécuritaires que possible pour tous ceux et celles qui fréquentent ses établissements, y compris le personnel, les bénévoles et les donateurs. La direction travaille en partenariat, notamment avec les autorités de santé publique et des organisations telles l’Accueil Bonneau, la Maison du Père et Mission Bon Accueil.

Quelques mesures visant à contrer la propagation du virus ont été prises. Ainsi, les activités bénévoles et de groupe, y compris l’Expérience d’un souper, ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre. Les dons en biens doivent être limités à ces articles indispensables.

De plus, seuls les bénéficiaires qui dorment dans les locaux de la Mission Old Brewery ont accès à la cafétéria.

La direction signale que les dons en argent provenant de sources privées lui permettent de garder leurs portes ouvertes 24 heures sur 24, chaque jour.