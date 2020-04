La série «Minuit, le soir» débarque sur ICI Tou.tv

Après Les Invincibles et C.A., ce sera au tour de l’excellente série Minuit, le soir d’effectuer un retour sur ICI Tou.tv.

Les trois saisons de la série diffusée entre 2005 et 2007 seront disponibles gratuitement sur la plateforme de diffusion à compter du 7 mai prochain.

Écrite par Pierre-Yves Bernard et Claude Legault, Minuit, le soir s’immisçait dans le monde des bars et de la vie nocturne en suivant le parcours de trois doormen de profession, Marc (Claude Legault), Gaétan (Julien Poulin) et Louis (Louis Champagne) qui doivent faire face aux nouvelles réalités du monde lorsque l’établissement pour lequel ils travaillent depuis des années est racheté et transformé par Fanny (Julie Perreault).

La série se démarquait de par la réalisation extrêmement léchée et audacieuse de Podz, son montage novateur, et la façon à la fois très pertinente, sensible, sombre et comique dont elle traitait de sujets sérieux (analphabétisme, homophobie, santé mentale, etc.).

En plus de ses quatre têtes d’affiche, la série mettait aussi en vedette un Stéphane Gagnon dans la peau d’un des méchants les plus marquants de la télévision québécoise.

Minuit, le soir avait été nommée Meilleure série dramatique en 2005 et en 2006 au gala des prix Gémeaux, en plus d’être saluée pour le jeu de ses interprètes et ses grandes qualités esthétiques et scénaristiques.

Notons que les saisons 2 et 3 des Invincibles seront également disponibles à compter du 7 mai, toujours sur ICI Tou.tv.