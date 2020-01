Le ministre Champagne espère toujours décrocher un siège au Conseil de sécurité

Le Canada fait face à une vive concurrence de la Norvège et de l’Irlande pour les deux sièges de membres non permanents au sein du plus puissant organe des Nations unies. Ces deux sièges feront l’objet d’un vote de l’Assemblée générale de l’ONU en juin, pour un mandat de deux ans à compter de 2021. Les pays en lice pour un siège au conseil ont besoin des deux tiers des voix au scrutin secret, soit plus de 128 voix; l’Afrique est l’un des blocs les plus influents à l’ONU, avec 54 membres votants.

S’adressant à des journalistes après un voyage au Mali et au Maroc, M. Champagne a rejeté les critiques de nombreux experts qui affirment que la candidature canadienne sera plombée par les faibles contributions d’Ottawa en matière d’aide internationale et sa faible participation aux missions de maintien de la paix des Nations unies (ONU).

La mauvaise volonté de pays autocratiques comme la Chine devrait inciter le gouvernement Trudeau à faire campagne de manière encore plus appuyée pour un siège au Conseil de sécurité des Nations unies, estiment des analystes.

Le Canada a besoin du soutien de pays musulmans et asiatiques et deux des principaux acteurs de ces régions, l’Arabie saoudite et la Chine, ont des conflits diplomatiques non résolus avec le Canada. Alors que les deux pays sont influents dans leurs blocs de vote, la Chine a étendu son empreinte diplomatique en Afrique avec de grandes dépenses d’infrastructure et en distribuant généreusement ses propres fonds de développement pour se faire des alliés et influencer la politique.

«Nous sommes toujours derrière d’autres pays en matière de dépenses et il y a beaucoup de pays autocratiques qui ne veulent pas voir le Canada obtenir un siège et l’utiliser pour être juste en matière de droits de la personne, de genre et d’autres valeurs qui nous sont chères», a soutenu Bessma Momani, une experte en affaires internationales à l’Université de Waterloo.

Elle a montré du doigt la Chine, l’Arabie saoudite et la Russie comme des pays qui s’opposent à la candidature du Canada.