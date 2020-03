Le ministère de la Santé rapporte un autre cas de COVID-19 au Québec

jarun011 via Getty Images

MONTRÉAL — Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a annoncé lundi soir qu’un autre cas de COVID-19 a été confirmé au Québec. Il s’agit d’un homme qui a récemment voyagé dans un pays d’Europe du Nord-Ouest.

L’homme de la région de Montréal aurait contacté les autorités de la santé publique dans les derniers jours.

«C’est un voyageur qui surveillait ses symptômes et non quelqu’un qu’on recherchait parce qu’il avait été contact avec d’autres cas», a expliqué Marie-Claude Lacasse, responsable des relations de presse du MSSS.

L’homme est hospitalisé à l’Hôpital général juif, à Montréal, l’un des quatre centres désignés dans un pôle d’expertise en infectiologie.

Avant lundi, les autorités attendaient une confirmation de la part du Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg avant de confirmer un cas d’infection au COVID-19.

Mais le test développé au Québec a été «validé et jugé suffisamment robuste pour que dorénavant, la confirmation se fasse directement au Laboratoire de santé publique du Québec», peut-on lire dans un communiqué du MSSS.

Par ailleurs, le ministère de la Santé et des Services sociaux a également confirmé, lundi, qu’une personne présentant les symptômes et qui avait récemment fait un voyage en France, n’était plus considérée comme un cas «probale», mais plutôt «confirmé».

En date du 9 mars, il y a au Québec quatre cas «confirmés» et un «probable».

