Une semaine consacrée au mini-putt à RDS

Les réseaux sportifs québécois auraient-ils (enfin) épuisé leurs banques de vieux matchs du Canadien de Montréal? En tout cas, RDS a finalement entendu l’appel des fans et des nostalgiques et consacrera une semaine de sa programmation au mini-putt.

Du lundi 4 mai au jeudi 7 mai, la chaîne diffusera quatre épisodes de 60 minutes de la Coupe Mini-Putt 2012 (à 16h30, et en rediffusion à 22h). Une compétition des plus relevées animée par l’incomparable Serge Vleminckx et le légendaire Carl Carmoni.

Un rendez-vous ayant réuni certains des compétiteurs ayant marqué toute une génération de téléspectateurs dans les années 1990, dont Charles Trottier, Nicolas Thellend, Suzanne Carmoni, Maxime Roby, Jocelyn Noël, Éric Larivière, Jean-Sébastien Gladu, Alain Girouard, Michel Durand, Hugo Deschenes, Richard Bourassa, Thérèse Fournier, Gilles Girard, Stéphane Goyette et Marc-André Paquette.

Pour marquer ces festivités, Carl Carmoni répondra aux questions des amateurs en direct sur Facebook, ce lundi 4 mai à 15h00, en plus de prendre part à l’émission Le 5 à 7, ce vendredi 1er mai.

De son côté, le coloré commentateur Serge Vleminckx sera le premier invité de David Arsenault, ce lundi 4 mai à 18h30, pour la nouvelle émission hebdomadaire Mes souvenirs sportifs, qui plongera «dans les moments précieux et importants de la carrière sportive» de l’invité.

Finalement, l’émission 25 ans d’émotions: Birdie! sera diffusée le mardi 5 mai, à 16h. Bref, tout un programme en perspective!

(Et on vous laisse avec cette compilation pour vous mettre dans l’ambiance...)