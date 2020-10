Miley Cyrus rendra hommage à Metallica dans un album de reprises

La carrière de Miley Cyrus prend un nouveau tournant plein de fougue. Dix ans après la fin d’Hannah Montana, série qui l’a révélée au grand public, la chanteuse déclare définitivement son amour au rock.

Lors d’un entretien avec Interview Magazine, l’interprète de “Wrecking Ball” a annoncé qu’elle travaillait actuellement sur un album de reprises du groupe Metallica. Elle déclare :

“Au début, cela ne me semblait pas inspirant, mais, maintenant, je suis totalement enflammée! Nous avons tellement de chance de pouvoir continuer à nous consacrer à notre art pendant la pandémie.”

Cet album hommage au mythique groupe de métal, dont on ne sait rien de plus pour le moment, intervient alors que Miley Cyrus semble s’éprendre des reprises. Le 18 septembre lors de l’évènement virtuel “Save Our Stages”, elle a enflammé et la scène et le cœur de ses fans en reprenant le titre “Zombie” de The Cranberries.