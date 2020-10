Pence prend les rênes de la campagne républicaine pendant la convalescence de Trump

MANDEL NGAN via Getty Images

“Le débat vice-présidentiel est normalement sans importance. Ce n’est pas le cas en 2020”, relève Alex Conant, un stratège qui avait travaillé pour l’équipe de campagne du sénateur de la Floride Marco Rubio pour l’investiture républicaine en 2016. “Le public a tellement de questions sur la façon dont nous en sommes arrivés là et c’est l’occasion pour M. Pence de répondre à certaines de ces questions.”

On peut aussi s’attendre à ce qu’il doive défendre le choix de M. Trump de tenir de grands rassemblements de campagne en pleine pandémie — des événements qui ont souvent bafoué les directives de santé publique en réunissant des milliers de partisans, pour la plupart à visage découvert.

M. Pence veut maintenir le niveau d’enthousiasme des partisans du président et esquiver les critiques contre la réponse de l’administration Trump à la pandémie qui a tué plus de 210 000 Américains. L’attention s’est concentrée encore davantage sur la gestion cavalière de la crise depuis le diagnostic positif de M. Trump.

“Les enjeux d’une élection n’ont jamais été aussi élevés et le choix n’a jamais été aussi clair.”

M. Trump a obtenu son congé de l’hôpital militaire Walter Reed et est rentré à la Maison-Blanche lundi soir, mais on ignore quand il pourra à nouveau voyager.



M. Pence a souvent été appelé à réparer les dégâts du processus décisionnel hasardeux de M. Trump. Dès la campagne électorale de 2016, il a tâché de faire le pont entre M. Trump, une impétueuse vedette de téléréalité, marié à trois reprises, qui s’est longtemps vanté d’être un coureur de jupons, et la branche plus traditionnelle du Parti républicain, plus particulièrement les conservateurs évangéliques.

Mais la modestie et la diction nette de Mike Pence ne lui ont pas toujours attiré du succès.

En tant que gouverneur de l’Indiana de 2013 à 2017, il peinait à s’écarter d’un message convenu et il a parfois eu du mal à contenir des situations qui évoluaient rapidement.

En 2015, par exemple, il avait provoqué une levée de boucliers en signant une loi qui permettait aux propriétaires d’entreprise de refuser des clients homosexuels pour des motifs religieux. La mesure a ensuite dû être amendée.

En entrevue au réseau ABC, il avait même perdu son sang-froid après que l’animateur George Stephanopoulos lui eut demandé si la discrimination contre les personnes homosexuelles devrait être selon lui être légale. “George!”, avait-il protesté, avant de laisser échapper un soupir audible.

Un débat très attendu

Son débat face à Kamala Harris, à Salt Lake City, sera une épreuve de taille. L’ascension politique de l’ancienne procureure de la Californie a été alimentée par des échanges virulents avec ses rivaux politiques lors de grandes audiences du Congrès.

“Ce sera un défi, mais un défi pour lequel il est bien préparé”, estime Cam Savage, un stratège républicain de longue date qui a suivi de près la carrière de Mike Pence. “Avec M. Pence, on a un leader très discipliné qui n’est pas susceptible de commettre des erreurs.”

L’état dans lequel M. Trump se trouvera dans les semaines à venir constitue toutefois une grande source d’incertitude. Son entourage affiche un optimisme béat, mais le niveau d’oxygène dans le sang du président a brusquement chuté à deux reprises au cours des derniers jours et il a reçu un supplément d’oxygène avant son hospitalisation.

Certains craignent que le vice-président attrape à son tour le virus en faisant campagne, un scénario troublant qui soulève de sérieuses questions sur une éventuelle passation du pouvoir et la sécurité nationale.