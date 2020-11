Mikaël Lalancette annonce son départ de TVA Sports

Après les départs et les licenciements de Daniel Melançon, Geneviève Tardif, Paul Rivard et Nancy Audet, le journaliste Mikaël Lalancette a annoncé à son tour qu’il quittait ses fonctions au sein de l’équipe de TVA Sports, ce lundi 9 novembre, par l’entremise de son compte Twitter.

Une annonce qui survient après qu’une quinzaine de ses collègues de TVA Sports aient perdu leur emploi au cours des dernières semaines, résultat d’un important remaniement en ce qui a trait au traitement et à la diffusion de l’actualité sportive sur la chaîne spécialisée.

Mikaël Lalancette était affecté à la couverture des activités de la LHJMQ et du hockey junior.

«Je me considère privilégié d’avoir participé au lancement d’une nouvelle chaîne sportive au Québec, il y a neuf ans. Je suis fier de ce que nous avons accompli», a déclaré le principal intéressé, avant de saluer ses anciens collègues des réseaux TVA Sports, TVA et LCN.

«J’entends attaquer mes prochains défis professionnels avec le même engagement et la même passion, deux valeurs qui me sont chères.»

Le 23 octobre dernier, TVA Sports avait annoncé entreprendre un virage entièrement numérique pour ce qui est de la présentation de ses bulletins de nouvelles, qui prendront la forme de balados quotidiens. Le tout «afin de permettre aux passionnés de sports de consommer leurs nouvelles au moment et à l’endroit de leur choix», et de permettre la présentation en direct d’un plus grand nombre d’événements sportifs.

Il faudra maintenant voir ce que ce départ signifie à court et à long terme pour ce qui est de la couverture des activités de la LHJMQ sur les ondes du principal concurrent de RDS.