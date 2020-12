Mikaël Kingsbury s'est fracturé deux vertèbres du dos

MONTRÉAL — Le Québécois Mikaël Kingsbury s’est fracturé les vertèbres T4 et T5 dimanche lors d’un entraînement en marge de la Coupe du monde de ski acrobatique de Ruka, en Finlande, et en conséquence il s’absentera pendant quatre à six semaines selon sa porte-parole.

Kingsbury s’est infligé cette blessure en ratant l’atterrissage du saut du haut de la piste, a-t-on précisé.

«J’avais bien réussi mon saut, mais j’ai atterri au mauvais endroit et en tentant de me protéger le plus possible c’est finalement mon dos qui a pris le plus gros du choc, a expliqué le détenteur de 18 globes de cristal, qui devait commencer sa saison ce week-end à Ruka. La bonne nouvelle, c’est que les fractures sont sur la pointe arrière des vertèbres du milieu du dos, donc mon système nerveux n’a pas été touché.»

Ça signifie que l’athlète de Deux-Montagnes ratera au minimum les trois premières étapes de la Coupe du monde de ski acrobatique.

Jusqu’ici, le médaillé d’or des Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018 n’avait manqué qu’une seule épreuve en carrière.

En conséquence, Kingsbury est de retour au pays pour se reposer et entamer sa rééducation.

Kingsbury discutera avec les journalistes un peu plus tard jeudi afin de faire le point sur la situation.

Plus de détails à venir.