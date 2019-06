Ce que vous devez savoir sur «Project Scarlett», la nouvelle console de Microsoft

Alors que nombre de poids lourds de l’industrie se lancent dans le jeu vidéo en streaming, vu comme l’avenir du secteur, Microsoft prévoit par ailleurs de donner aux joueurs utilisant la console Xbox One la possibilité d’accéder à leur catalogue de jeux à distance, depuis n’importe quel appareil connecté.

Avec ce nouveau service, qui sera détaillé plus tard dans l’année, «ils pourront choisir l’endroit où ils veulent jouer, ce sera à eux de décider», a souligné M. Spencer.

Microsoft se positionne ainsi pleinement dans la bataille du cloud qui fait rage dans l’industrie des jeux vidéo.

Google a notamment pris une longueur d’avance avec sa plateforme Stadia, qui permettra à partir de novembre de jouer en streaming depuis n’importe quel appareil relié à internet sur le modèle à succès de Netflix dans la vidéo.

«On est en train de vivre la période la plus créative et la plus stimulante de l’histoire des jeux vidéos», a estimé M. Spencer. «En moins de vingt ans, le nombre de joueurs dans le monde a triplé, s’établissant à plus de deux milliards», a-t-il souligné.