Mickaël Gouin: Escouade 99, «c’est pas mal le summum de ce dont je pouvais rêver»

Tellement bien! On trippe vraiment beaucoup. Patrick [Huard, le réalisateur] est arrivé au début avec une méthode un peu particulière. Il nous a dit: “Je veux pas que vous appreniez trop votre texte, je ne veux pas que vous répétiez. Je veux que ça reste vivant, et que vous improvisiez.”

Est-ce que ça te stresse, de jouer le rôle principal de cette adaptation? D’être en proie aux comparaisons…?

En fait, ça ne me stressait pas tellement, j’étais plutôt très heureux! C’est sûr que tu ne veux pas scrapper Brooklyn... Mais notre objectif, c’est de se l’approprier, et de faire un show principalement pour ceux qui n’ont jamais écouté cette série-là… On le fait pour que ça devienne un show québécois.

Est-ce que tu crois que les fans de la série originale y trouveront quand même leur compte?

Oui, je pense! Moi, je suis un fan pur et dur, et je ris très fort sur le plateau.

C’est sûr qu’il y aura des gens qui vont avoir envie de chialer, qui n’attendent que ça… mais on ne le fait pas pour eux!

Est-ce que la version québécoise ressemblera beaucoup à l’originale?

On a à peu près les mêmes textes, à 90%. On ajoute certaines choses, mais on reste proches de ce que c’est déjà. NBC [qui diffuse actuellement la septième saison de Brooklyn 99] nous a donné carte blanche.

L’esthétique est plus travaillée, je dirais que ça fait plus «série» que «sitcom». Les cascades, les arrestations et les bagarres sont jouées de manière plus vraie, moins burlesque que dans la série originale.

T’sais, mine de rien, c’est vraiment des estis de bons policiers (rires)! Ils sont caves, ils sont nonos, c’est une famille dysfonctionnelle... mais ce sont de vrais bons policiers! Les scènes d’action sont vraiment hot.

Mais deux minutes après, dès qu’on se met à parler, c’est niaiseux.

Mais pour Patrick, l’objectif, c’est de créer une famille qui a l’air réelle, qu’il y ait un réel esprit de groupe. C’est ca qui est le fun. Après ça, si c’est drôle, tant mieux. Mais il veut d’abord et avant tout que cette gang-là existe, et je pense qu’on réussit à le faire.