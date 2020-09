Michèle Audette réclame des organismes autochtones de supervision de la police

Un porte-parole de Sécurité publique Canada, qui est responsable du maintien de l’ordre et de la surveillance policière, a déclaré que le gouvernement s’efforçait de traiter le rapport d’enquête et qu’il y avait eu des réunions avec des dirigeants autochtones au sujet des pratiques des services de police.

Pendant trois ans, à titre de commissaire de l’Enquête nationale, elle a écouté les témoignages de familles et d’experts autochtones. Elle a entendu l’histoire de femmes victimes de crimes qui n’ont pas été aidées et de familles qui n’étaient pas prises au sérieux après la disparition d’une des leurs. Certains ont dit ne pas avoir su vers qui se tourner lorsqu’ils estimaient que la police était responsable de leur préjudice.

Il est plus que temps de mettre sur pied des groupes civils autochtones pour superviser les pratiques policières au pays, estime Michèle Audette, qui a été commissaire à l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

«Bien que ce ne soit encore que le début, on peut s’attendre à ce que des questions sur la surveillance efficace de la police par des civils et la relation entre la population autochtone du Canada et les services de police surgissent. Elles devront être soigneusement évaluées au fur et à mesure que les travaux progresseront sur cet engagement», a déclaré Tim Warmington dans un courriel.

Ian McLeod, un porte-parole du ministère fédéral de la Justice, a indiqué qu’il ne pouvait pas parler spécifiquement de la surveillance de la police, mais il a souligné qu’il y avait beaucoup de travail à faire en ce qui concerne le soutien aux peuples autochtones.

«Nous continuerons de travailler avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, ainsi qu’avec les partenaires provinciaux, territoriaux et municipaux pour répondre aux appels (de l’enquête) en faveur de la justice», a-t-il déclaré dans un courriel.

Il existe des services spécialisés pour les victimes autochtones et le gouvernement fournit également un soutien aux programmes communautaires et aux unités de liaison avec les familles, a indiqué M. McLeod.

Michèle Audette estime que le vent a commencé à tourner avec les manifestations qui réclament une réforme des pratiques policières dans la foulée de la mort de George Floyd aux États-Unis. Un policier qui tentait d’arrêter l’homme noir s’était agenouillé sur son cou pendant près de neuf minutes, alors même que George Floyd disait qu’il ne pouvait plus respirer.

Plusieurs cas récents au pays

Il existe plusieurs cas récents d’Autochtones morts lors d’interventions policières au Canada.

Trois Autochtones — Eishia Hudson, 16 ans, Jason Collins, 36 ans, et Stewart Andrews, 22 ans — ont été tués par des agents de Winnipeg sur une période de 10 jours en avril. L’organisme de la province chargé d’enquêter de façon indépendante sur la police se penche sur ces dossiers.

À Toronto, Regis Korchinski-Paquet, une femme autochtone noire de 29 ans, a perdu la vie en tombant d’un balcon au mois de mai alors que des policiers avaient été appelés dans son appartement. Sa famille a critiqué l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario pour avoir innocenté les agents et pour avoir conclu qu’il n’y avait pas de «racisme manifeste» dans le comportement des policiers. Sur les 52 enquêteurs de cette unité, deux sont autochtones et trois sont noirs.

En juin, deux Autochtones sont morts dans des interventions policières au Nouveau-Brunswick, dont Chantel Moore, 26 ans, qui a été tuée par balle lorsque la police a été envoyée à son domicile pour vérifier son état de santé. Le Bureau des enquêtes indépendantes du Québec a été appelé pour examiner les circonstances de la mort de la jeune femme. Aucun enquêteur de cette unité n’est autochtone.

Michèle Audette estime que ces événements illustrent la nécessité que des Autochtones puissent surveiller le déroulement de ces enquêtes. «Même si vous êtes une bonne personne, c’est la structure, la culture et (…) la discrimination systémique ou le racisme», a-t-elle dit. «Brisons ce cycle en ayant un organisme civil.»