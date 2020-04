COVID-19: le lieutenant-gouverneur craint des abus de pouvoir des gouvernements et des forces de l’ordre

Décret déclarant l’urgence sanitaire, décret suspendant le travail jugé non prioritaire, des documents «de grande importance» qu’il aurait autrefois signés à la main, mais qui sont désormais encryptés et envoyés sur sa tablette.

Et parce qu’on ne peut pas donner à un gouvernement des pouvoirs «sans date de péremption», ces décrets sont renouvelés à tous les 10 jours.

À 77 ans, le représentant de la reine au Québec se dit aussi victime d’âgisme.

«Si je me promène dans la rue, les gens pensent que je suis vecteur du virus, a-t-il déploré. On prend les vieux pour des gens qui s’en vont vers la sénilité, mais il faut faire attention à ça.»

Dans le contexte de la COVID-19, il était justifié que l’Assemblée nationale ferme ses portes, «mais la démocratie, il faut que ça revienne là, il ne faut pas que ça revienne au mois de décembre l’année prochaine!»

Il serait anormal, selon lui, que les députés d’opposition restent cois, une fois la crise sanitaire réglée. «Le jour où tous les gens pensent pareil, c’est là que la démocratie devient en danger», estime-t-il.

«Nos hommes et femmes politiques vont reprendre le travail, ils vont à nouveau critiquer le gouvernement. (...) J’ai beaucoup confiance dans la démocratie québécoise. Les Québécois sont très démocrates.»

Chose certaine, la société sera fort différente, prédit M. Doyon. Les gouvernements ont un travail «titanesque» devant eux pour régler les problèmes sociaux et économiques découlant de la crise sanitaire.

Les Québécois aussi devront se poser des questions «philosophiques» sur les relations humaines et leur rapport aux autres, croit-il.

Qu’est-ce qu’un lieutenant-gouverneur?



Le lieutenant-gouverneur, dans notre régime parlementaire, est appelé à exercer un certain nombre de responsabilités constitutionnelles. Même si dans les faits, les pouvoirs législatif et exécutif sont exercés d’une part par les élus de l’Assemblée nationale et, d’autre part, par le premier ministre et son conseil des ministres, le lieutenant-gouverneur incarne la pérennité de l’État.

