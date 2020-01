«Tout le monde en parle»: Michel Barrette, boomer et fier de l'être

Michel Barrette était de passage à Tout le monde en parle, ce dimanche 26 janvier, pour parler de son douzième - et dernier - spectacle en carrière, L’humour de ma vie, que le vétéran de la scène compte présenter au cours des quatre prochaines années avant de tirer sa révérence.

Comme première raison de son départ à la retraite, Michel Barrette mentionne l’âge, lui qui, au terme de cette ultime tournée, soufflera ses 66 bougies, en plus de célébrer ses 40 ans de carrière.

L’humoriste a également expliqué qu’il avait une très bonne raison de remonter sur scène pour ce dernier tour de piste.

«Je dois vous avouer que le mouvement OK Boomer, ça été pour moi un déclencheur de dire : ″Non, je ne pars pas là″. Si c’est le temps de me défendre, c’est bien là», a souligné le principal intéressé.

Son nouveau spectacle a d’ailleurs bien failli s’intituler OK Boomer, mais Michel Barrette a finalement opté pour L’humour de ma vie.

«Je trouvais ça cute, et ça fait plus final. S’il y a un gars qui est vraiment un boomer, c’est moi. La nostalgie, que c’était tellement plus le fun dans le temps, et qui passe son temps à raconter le passé, c’est peut-être la dernière chance que j’ai, justement, de le démontrer. Et vous jugerez si c’était mieux avant ou si c’est mieux aujourd’hui. J’ai déjà la réponse, mais vous regarderez!»

Michel Barrette a poursuivi en expliquant être bien conscient d’avoir évolué à une époque qui n’avait «aucun bon sens», admettant qu’il serait derrière les barreaux depuis longtemps s’il avait osé faire aujourd’hui les folies qu’il a pu faire lorsqu’il avait 20 ans. D’ailleurs, «vieux délinquant» est certainement le plus beau compliment qu’on puisse lui faire.

«Quand je m’aperçois que tout ce que j’ai raconté est vrai, même si ça n’a pas de bon sens, ça me rassure», explique le conteur, qui trouve que les générations qui ont suivi la sienne ont souffert d’un encadrement excessif.