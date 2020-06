Michel Barrette se défait de son hôtel à cause de la COVID-19

Michel Barrette a confié au Journal de Montréal avoir cédé, et non vendu, ses parts à l’homme d’affaires David Sepulchre, déjà impliqué dans le projet. « Je ne vois pas la lumière au bout du tunnel, a-t-il dit. Et je n’entends pas non plus de messages des autorités comme quoi on pourra reprendre nos activités de sitôt. On se retrouve devant un mur. Compte tenu de la situation, je préfère passer à autre chose. »