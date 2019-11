Après presque 11 ans à la tête de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Michael Sabia quittera son poste de président et chef de la direction au début de février 2020, soit un peu plus d’un an plus tôt que prévu.

Celui-ci se joindra dès son départ à l’Université de Toronto, à titre de dirigeant de la Munk School of Global Affairs and Public Policy, notamment pour se pencher sur les affaires internationales et l’évolution de l’économie mondiale.