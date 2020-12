Darryl Dyck/La Presse canadienne vía AP Michael Kovrig et Michael Spavor auraient été mis en accusation et jugés, selon la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Hua Chunying. (photo d'archives)

BEIJING — Les deux Canadiens détenus en Chine depuis exactement deux ans, dans ce qui est largement considéré comme une mesure de rétorsion pour l’arrestation d’une dirigeante de Huawei, ont été formellement mis en accusation et traduits en justice, a indiqué jeudi le ministère chinois des Affaires étrangères.

L’ex-diplomate Michael Kovrig et l’entrepreneur Michael Spavor sont emprisonnés depuis le 10 décembre 2018, soit à peine quelques jours après que les autorités canadiennes eurent arrêté Meng Wanzhou, qui est la directrice financière et la fille du fondateur du géant chinois des télécommunications Huawei.

La Chine indique que MM. Kovrig et Spavor ont été accusés par le bureau du procureur de Pékin le 19 juin dernier en vertu de soupçons d’espionnage. Ni la Chine ni le Canada n’a divulgué ce qui leur est reproché de manière plus précise.

Lors d’un point de presse quotidien, jeudi, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Hua Chunying a rapporté que les deux hommes ont été «arrêtés, mis en accusation et jugés», faisant apparemment référence pour la première fois à leur passage devant un tribunal.

Hua Chunying a encore une fois nié toute corrélation entre leur cause et celle de Mme Meng, qu’elle a désignée comme «un incident purement politique». Les autorités chinoises ont néanmoins continuellement lié les destins des deux Canadiens à leurs demandes de libération immédiate de la femme d’affaires.

Celle-ci se trouve devant les tribunaux en Colombie-Britannique, où les États-Unis demandent son extradition pour fraude.

Les relations bilatérales entre Ottawa et Pékin ont souffert de son arrestation, la Chine ayant également interdit les importations de canola canadien.

Les autorités américaines accusent Huawei d’avoir recours à une société-écran à Hong Kong pour contourner les sanctions contre l’Iran.

Le lieu et les conditions exactes de la détention de MM. Kovrig et Spavor n’ont pas été rendus publics, mais l’ambassadeur du Canada à Pékin a affirmé devant un comité spécial de la Chambre des communes, plus tôt cette semaine, qu’ils sont en bonne condition physique et mentale.

Les représentants consulaires ont été privés d’accès aux deux hommes du début de l’année jusqu’à l’automne, les autorités chinoises évoquant des précautions sanitaires.

En vue de leurs deux ans de détention, le ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a déclaré mercredi qu’ils «resteront une priorité absolue de notre gouvernement».

«Je suis frappé par l’intégrité et la force de caractère que ces deux hommes ont démontrées malgré le fait qu’ils subissent des préjudices immenses capables d’ébranler chez n’importe qui la confiance en l’humanité», a-t-il écrit sur Twitter.

Son ministère n’a pas immédiatement donné suite à une demande de commentaire par courriel, jeudi.