Michael Jordan donnera 100 M$ à des organismes pour la justice sociale

Kevork Djansezian via Getty Images Michael Jordan, 24 février 2020

CHARLOTTE, N.C. — Michael Jordan et la marque Jordan verseront 100 millions $US aux organismes qui luttent contre la discrimination raciale et font la promotion de la justice sociale.

Dans un communiqué conjoint publié vendredi soir sur les réseaux sociaux, Jordan et la marque Jordan ont mentionné que l’argent sera étalé sur 10 ans dans l’espoir d’assurer «l’égalité raciale, la justice sociale et un meilleur accès à l’éducation».

«‘Black lives matter’, pouvait-on lire dans le communiqué. Ce n’est pas une déclaration controversée. Nous continuerons de lutter pour protéger la communauté noire et améliorer ses conditions de vie, jusqu’à ce que le racisme systémique qui a gangréné les institutions de ce pays soit éradiqué.»

Jordan, l’ex-joueur étoile des Bulls de Chicago aujourd’hui âgé de 57 ans, est le propriétaire des Hornets de Charlotte. La marque Jordan est l’une des branches du géant Nike, qui a annoncé vendredi vouloir verser 40 millions $ au cours des quatre prochaines années pour appuyer la communauté noire américaine.