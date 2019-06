Michael Jackson est mort il y a dix ans

LOS ANGELES — La succession de Michael Jackson a rendu hommage à l’oeuvre du chanteur, mardi, au moment où ses admirateurs se préparaient pour les rassemblements célébrant sa mémoire à l’occasion du 10e anniversaire de sa mort.

«Il y a dix ans aujourd’hui, le monde perdait un artiste doué et un humaniste extraordinaire», a déclaré la succession de Michael Jackson dans une déclaration transmise à l’Associated Press. «Une décennie plus tard, Michael Jackson est toujours avec nous, son influence est ancrée dans l’univers de la danse, de la mode, de l’art et de la musique du moment. Il est plus important que jamais.»

La succession travaille avec acharnement pour protéger et améliorer l’héritage de Michael Jackson, une tâche rendue plus difficile cette année lorsque deux hommes ont accusé Michael Jackson de les avoir agressés quand ils étaient enfants dans le documentaire de HBO «Leaving Neverland».