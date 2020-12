Michael Cohen: ce qui se cache vraiment derrière les mensonges électoraux de Trump

À moins d’un mois de l’investiture de Biden, Trump maintient toujours publiquement qu’il a effectivement remporté les élections et qu’il a été victime d’une vaste conspiration contre lui. Quiconque conteste ces allégations sans fondement - y compris les responsables électoraux républicains, la Cour suprême et même certaines personnalités conservatrices de Fox News - est devenu la cible de sa colère.

«Il sait qu’il a perdu l’élection. Il le sait. Mais le problème est qu’il a un ego incroyablement fragile et son ego fragile ne lui permettra pas de reconnaître qu’il est un perdant, qu’il a perdu l’élection face à Joe Biden», affirme M. Cohen dans une entrevue publiée lundi par Vanity Fair .

Les motivations du président Donald Trump pour contester les résultats de l’élection se résument à l’ego et à l’argent, selon Michael Cohen , ancien avocat personnel de Trump.

Cohen note qu’un grand nombre des plus fervents supporters de Trump ont indiqué qu’ils le soutiendraient quoi qu’il arrive.

«De leur part, il ne veut que 4,99 dollars par mois. Et pour ces 4,99 dollars par mois, vous pouvez écouter toutes les conneries et toutes les conspirations d’extrême droite que Donald Trump peut imaginer», dit Cohen. «C’est ce qu’il va vous vendre. C’est 100 millions de dollars par mois, 1,2 milliard de dollars par an. Cela va payer l’essence de son 757.»

Interrogé sur sa propre prophétie énoncée en 2019 selon laquelle Trump ne ferait pas une transition pacifique à la fin de son mandat présidentiel, Cohen a répondu qu’il connaissait Trump assez bien pour être certain de ses prévisions.

Cohen a plaidé coupable en 2018 à des accusations criminelles qui incluaient le fait de mentir au Congrès et des violations du financement des campagnes électorales liées aux paiements effectués pendant la campagne de 2016 pour réduire au silence deux femmes - Stormy Daniels et Karen McDougal - qui prétendaient avoir eu des relations extraconjugales avec Trump.

Cohen, qui purge actuellement le reste de sa peine de trois ans d’emprisonnement en prison à domicile, a écrit un livre très critique sur Trump.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l’anglais.

À VOIR AUSSI: Trump disposé à se faire vacciner... mais pas immédiatement.