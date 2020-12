Cette compagnie montréalaise offre des roses éternelles

Comment ça marche?

Une fois que la rose a éclos à son plus joli, elle est congelée à sec dans des chambres froides spécialisées. Le tout permet de laisser lentement s’échapper l’humidité de la rose, tout en conservant sa forme de départ. Après, il suffira d’épousseter délicatement la rose, mais aucune eau ou entretien est nécessaire. Elle conservera sa couleur et des pétales intactes pendant plus d’un an, c’est même garanti.