Une destination pour trouver des meubles québécois

Vous cherchez une table ou encore un divan de style scandinave? Pas besoin d’aller vous entasser dans un IKEA un dimanche matin. Des fabricants québécois en font. Et pour les trouver plus facilement, un répertoire de meubles d’ici pour tous les budgets a été mis en place par à l’Association des fabricants de meubles du Québec (AFMQ).

Sur MeubleDuQuébec.com, pas moins de 142 fabricants proposent tout le nécessaire pour la chambre à coucher, la salle de bain, le bureau et même l’extérieur. Un item vous intéresse? On vous indique les coordonnées de l’entreprise afin d’obtenir plus de renseignements, comme les dimensions, les matériaux, le prix et la disponibilité (des informations qui ne sont pas accessibles sur le site pour l’instant).