Vent, pluie et neige au menu vendredi au Québec

BalkansCat via Getty Images

BalkansCat via Getty Images Photo d'archives.

MONTRÉAL — Des conditions météorologiques mouvementées prévalent dans plusieurs régions du Québec, de l’Outaouais jusqu’à la Côte-Nord, incluant le Bas-Saint-Laurent.

Ces conditions sévissent en raison du passage d’une vaste dépression météorologique provenant de la région des Grands Lacs.

Des avertissements de chutes de 50 à 80 millimètres de pluie et de vents du sud-ouest soufflant jusqu’à 90 kilomètres à l’heure restent en vigueur vendredi matin pour les régions de Montréal, Laval et Longueuil, de même que pour Drummondville, Trois-Rivières et Québec. Une baisse marquée de la température suivra.

Dans le sud-ouest du Québec, l’intensité de la pluie diminuera en avant-midi, selon Environnement Canada, mais les vents demeureront violents toute la journée.

Un avertissement de pluie abondante est en vigueur pour les régions de Sherbrooke, Rimouski, Saint-Georges, Saguenay, Baie-Comeau et Sept-Îles. Entre 40 et 80 millimètres de pluie devaient tomber jeudi et vendredi dans ces secteurs.

Hydro-Québec signalait en début de journée, vendredi, que près de 106 000 de ses clients étaient privés d’électricité, dont près de 27 000 en Montérégie, plus de 20 000 dans chacune des régions des Cantons-de-l’Est et de l’île de Montréal près de 14 000 dans Chaudière-Appalaches et une dizaine de milliers dans les Laurentides.

Les fortes précipitations des dernières heures ont fait augmenter le niveau de la rivière Saint-François qui a atteint 20 pieds au centre-ville de Sherbrooke, ce qui a contraint les autorités à procéder à des évacuations préventives.

En Abitibi-Témiscamingue, une chute de 15 à 25 centimètres de neige devrait se produire dans les secteurs d’Amos, Lebel-sur-Quévillon, Malartic, Senneterre, Rouyn-Noranda et Val-d’Or.