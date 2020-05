COVID-19: Les stars partagent leurs plus beaux souvenirs du Met Gala

Le fameux Met Gala 2020, l’événement de charité annuel le plus glamour au monde qui a pour but soutenir le Metropolitan Museum, devait avoir lieu lundi 4 mai. En raison de la pandémie, il s’est déroulé sur YouTube animé par l’unique, la seule, Anna Wintour, papesse de la mode.

Pour sa 72ème édition, l’exposition du Costume Institute du Metropolitan Museum of Art a pour thématique : « About Time : Fashion and Duration», un siècle et demi de mode - de 1870 à nos jours - à l’occasion du 150e anniversaire du Met. En utilisant le concept de durée (durée) d’Henri Bergson, l’expo explore comment les vêtements génèrent des associations temporelles qui associent passé, présent et futur. Virginia Woolf est la «narratrice fantôme» de l’exposition.