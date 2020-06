FamVeld via Getty Images

FamVeld via Getty Images

Voici un aperçu des nouvelles restrictions mises en place pour assurer la santé des voyageurs et du personnel:

Afin de limiter les contacts une fois sur place, les voyageurs sont encouragés à s’enregistrer en ligne, ainsi qu’à réserver leur place de stationnement et leur passage au point de contrôle de sécurité au préalable, sur le site web de l’aéroport . L’utilisation des îlots de dépôt à bagages en libre-service est également encouragée.

De son côté, Aéroports de Montréal (ADM) s’engage à nettoyer et désinfecter dix fois par jour les sections où circulent les voyageurs, à installer des lavabos, des distributeurs de savon et des sèches-mains automatisés dans les salles de bain, et à désinfecter les chariots à bagages après chaque usage.