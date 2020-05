OTTAWA — Une autre candidate se joint à la course du Parti vert du Canada dans l’espoir de succéder à Elizabeth May.

Meryam Haddad, avocate spécialisée en droit de l’immigration au sein du cabinet Handfield et associés à Montréal, a confié à La Presse canadienne qu’elle espère incarner une «chef qui représente le Canada de 2020».

Arrivée au pays à l’âge de 5 ans de la Syrie, Mme Haddad parle couramment trois langues (l’arabe, l’anglais et le français). Elle représente d’ailleurs dans le cadre de son travail de nombreux réfugiés du Moyen-Orient, dont certains de la communauté LGBTQ2+.

«Je suis une femme de 32 ans, je suis devenue Canadienne, le français et l’anglais ne sont pas mes langues maternelles. Je suis également lesbienne. Il y a beaucoup de facteurs dans ma personnalité et dans mon identité qui me différencient des autres candidats», dit-elle.

Ex-candidate pour le Parti vert aux dernières élections, Mme Haddad dit qu’elle est vue comme une politicienne qui vise à rassembler et non à diviser. Il s’agit là d’une critique non voilée envers son possible adversaire Alex Tyrrell, qui souhaite lui aussi succéder à Mme May.

M. Tyrrell, qui est chef du Parti vert du Québec, a fait les manchettes en raison de ses critiques envers le leadership du parti fédéral. Encore cette semaine, en entrevue à Radio-Canada, il accusait Mme May de s’accrocher au pouvoir en restant chef parlementaire de la formation politique.