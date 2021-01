À toi qui mérites une médaille de déshonneur

C’est comme si je te disais que j’ai besoin de toi pis que tu venais pas, comme si j’avais besoin de te parler, mais que tu m’écoutais pas.

Tu me laisses tomber ? Tu me laisses tomber dans notre combat, tu fais comme si ça te concernait pas. Moi je suis là, à me battre, à me dire que je vais gagner. J’essaie de me motiver pis quand je plie les genoux, fatiguée, blessée, je te tends la main pis tu détournes le regard, me laissant seule devant l’adversité qui en profite pour frapper plus fort.

Je pensais, pourtant, qu’on était du même clan. Je pensais que toi pis moi on était des alliés, jamais j’aurais pensé que tu te rangerais dans le camp de l’autre côté.

Si on était en guerre, tu serais le déserteur par manque de conviction ou par manque d’honneur, tu te cacherais dans les bois ou dans les montagnes pour éviter les attaques. Tu serais celui qui abandonne la partie avant qu’elle soit finie, préférant renier la cause au lieu de risquer la perdre.

Toi, tu te caches dans ce que tu connais, tu t’accroches, trop craintif pour te ranger du côté de l’imprévu, tu t’acharnes à faire comme si tu voyais rien, tu t’entêtes à continuer ton chemin sans passer par les obstacles. Moi, je suis au front, les barbelés me déchirent la peau, les buissons m’écorchent, les grillages me fendent le cœur. Je vois les victimes tomber, les innocents payer, je vois les enfants aussi qui prennent part aux assauts pis les vieillards qui font leur part même s’ils ont peur.