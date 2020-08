Je ne comprends pas pourquoi on continue de considérer les mères au foyer comme inactives

Je ne m’étais jamais posé cette question: est-ce que je me culpabilisais d’être une mère au foyer dans la société d’aujourd’hui? Eh bien récemment, j’ai répondu à des questions d’une journaliste pour un journal dont c’était le thème et figurez-vous que toutes les femmes qu’elle avait interrogées se sentaient coupables: de ne pas travailler, de ne pas avoir de place, ou alors l’entourage les faisait culpabiliser.

Elle m’a même demandé si je ne me sentais pas idiote quand je discutais avec d’autres personnes, si les maris de mes amis trouvaient de l’intérêt à me voir! Non, mais vous vous rendez compte?!

Alors non, évidemment, tout le monde ne pense pas comme ça, mais pour beaucoup, les mères au foyer sont vues comme «inactives». Comment peut-on culpabiliser une femme qui décide de s’occuper de ses enfants?

Pourquoi la faire passer pour oisive et inutile pour la société?

Au lieu de protéger ces femmes-là en cas de divorce, veuvage ou de séparation où elles se retrouveront sans rien, on leur dit qu’elles font le mauvais choix, car elles ne sont pas indépendantes. Alors oui, c’est sûr, je suis dépendante de l’argent de mon conjoint, mais comme il l’est de moi pour l’éducation de nos enfants.

On leur dit qu’elles devraient travailler pour ne pas s’en vouloir si elles se retrouvent dans ces situations, mais changeons notre regard, protégeons-les, voyons qu’elles ne sont pas inactives et que dans tous les cas, elles ne se mordront pas les doigts d’avoir choisi de rester à la maison pour s’occuper de leurs bébés.