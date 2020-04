Les futures mères ont du mal à obtenir la Prestation canadienne d'urgence

petrunjela via Getty Images

OTTAWA — Effie Poole a été mise à pied il y a près d’un mois lorsque le restaurant où elle était serveuse à Burlington, en Ontario, a fermé ses portes en raison de la COVID-19.

La femme de 35 ans, mère d’un enfant, attend toujours d’être admissible à la Prestation canadienne d’urgence de 2000 $ par mois: elle soutient qu’elle n’a toujours pas obtenu cette PCU parce qu’elle est enceinte.

La Presse canadienne a communiqué avec plusieurs femmes enceintes qui ont raconté à peu près la même histoire: mises à pied en mars, au début de la pandémie, elles ont d’abord été admissibles aux prestations d’assurance-emploi, puis se sont tournées vers la PCU ce mois-ci. «Si vous avez fait seulement une demande à la PCU, ça va. Mais si vous aviez fait une demande d’assurance-emploi en premier (...) aucune d’entre nous n’a été payée», soutient Amanda Hoedt, de Comox, en Colombie-Britannique.

Mme Poole ne croit pas qu’il s’agisse d’une erreur de mauvaise foi — peut-être simplement un oubli du gouvernement. Mais elle espère que cette faille sera réglée rapidement.

Lorsque la PCU a été annoncée plus tôt ce mois-ci, les libéraux ont soutenu que toute personne qui avait déjà demandé de l’assurance-emploi depuis le 15 mars serait transférée à la nouvelle prestation de 16 semaines. Ces prestataires devaient toutefois présenter une nouvelle demande à partir de cette semaine pour continuer à être couverts.

Les règles précisent par ailleurs que toute personne qui reçoit des prestations de maternité et parentales ne peut également recevoir la PCU. Or, ce n’est pas le cas de Jennifer Mitton, car elle ne doit pas donner naissance à son premier enfant avant le mois d’août. La coiffeuse de 27 ans de Calgary a été mise à pied le 16 mars. Elle et ses collègues ont immédiatement demandé des prestations d’assurance-emploi. Lorsque la PCU a été mise en place, elle a été la seule parmi ses collègues à ne pas avoir été «transférée» à l’aide d’urgence.

Lorsqu’elle a appelé Service Canada, on lui a expliqué que dans sa demande d’assurance-emploi en ligne, elle s’était identifiée comme étant enceinte, et qu’elle devrait demander immédiatement sa prestation de maternité. Or, Mme Mitton voulait garder cette prestation pour les mois après l’accouchement.

Gruger son congé de maternité

Toute personne qui était auparavant sous le régime de l’assurance-emploi verrait sa période d’admissibilité suspendue pendant qu’elle est sous le régime de la PCU. Les femmes enceintes pourraient alors obtenir une aide financière et ne pas s’inquiéter de ne pouvoir rester à la maison pendant une année complète après l’accouchement avec leur bébé.

Certaines femmes, comme Mallory MacKay, de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, ont demandé des prestations fédérales de maladie parce qu’elles auraient pu être reportées sur leur période de prestations de maternité.