Mère de Gilles Duceppe: un décès évitable

Mme Hélène Rowley Hotte Duceppe, la mère de l’ex-chef bloquiste Gilles Duceppe, est bel et bien décédée d’hypothermie, au bout de plusieurs heures, et non d’un malaise, indique le rapport du coroner dévoilé mardi.

Ce rapport révèle aussi une série de lacunes, dont l’une voulant qu’après quelques heures, elle aurait pu être vue à l’extérieur de sa résidence pour personnes âgées, en plein hiver, si seulement un employé avait regardé la caméra de surveillance, où on la voyait pendant de longs moments.

Me Marc-Antoine Cloutier, l’avocat mandaté par la famille, étudie maintenant la possibilité d’intenter une poursuite contre la résidence. La décision devrait être prise cette semaine.

Les événements

Au cours d’une conférence de presse, à Montréal, la coroner Géhane Kamel a confirmé que la femme de 93 ans avait quitté son appartement de la Résidence Lux Gouverneur à Montréal, à 4h58 à cause du déclenchement d’une alarme, mais qu’elle n’a jamais pu retourner à l’intérieur de l’édifice, la porte s’étant verrouillée. Elle portait son manteau et un chapeau, mais pas de gants.

Elle avait bien une carte d’accès, mais celle-ci ne pouvait permettre de rouvrir la porte qui s’était verrouillée après sa sortie.

Son décès est survenu le 20 janvier dernier, alors que la température ressentie atteignait moins 35 degrés et qu’il neigeait.

La coroner révèle que le système d’alarme avait été déclenché à 4h12 à cause d’une fuite de monoxyde de carbone dans la Tour 2. Mme Duceppe demeurait dans la Tour 3. Mais une pré-alarme retentit dans les trois tours, puisque la fuite de monoxyde de carbone avait été constatée dans des aires communes. L’alarme générale avait été sonnée à 4h55 par erreur dans les trois tours. Elle avait été réarmée moins de cinq minutes plus tard, pour éviter que les Tours 1 et 3 soient évacuées pour rien, mais Mme Duceppe se trouvait déjà à l’extérieur.

La caméra de surveillance a permis à la coroner de constater que Mme Rowley Duceppe a tenté à plusieurs reprises de rentrer, de sortir de la cour intérieure où elle était coincée, à cause des bancs de neige. On la voit marcher, se déplacer, s’asseoir, se coucher, tenter de réchauffer ses mains.

Dès 5h14, elle manque de force et s’assoit par terre. À 6h38, elle se couche au sol. Puis elle change fréquemment de position, tentant de se réchauffer. À 10h11, elle bouge les jambes. À 11h02, elle ne bouge plus du tout, relate la coroner.