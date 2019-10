La mère d'un enfant autiste se dit «étouffée» par la bureaucratie gouvernementale

La femme de 32 ans explique un détail qui démontre que les différents ministères ne se parlent pas entre eux. C’est qu’elle reçoit un montant de 97 $ par mois pour enfant handicapé. «Si mon fils était placé de façon permanente, c’est la madame de la famille d’accueil qui recevrait ce montant et non moi, étant donné que mon fils ne vit plus sous mon toit selon les allocations familiales. C’est du n’importe quoi.»

Isabelle Poitras-Morneau pense même être victime de sa ténacité, elle qui a toujours refusé «d’abandonner» son fils.

«Depuis que j’ai dénoncé dans le HuffPost Québec et que les articles ont été repris par l’ensemble des médias au Québec, on me fait suer. Comme si j’aurais dû me la fermer et accepter que mon fils de 12 ans déménage avec des personnes âgées [en CHSLD]. Ça n’avait pas de bon sens et il aura fallu la sortie dans les médias pour faire comprendre une telle aberration aux gens du ministère de la Santé.»